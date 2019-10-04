北大汙水處理廠的土丘區、生態池區計畫釋出，提供居民使用。（水利局提供／許哲新北傳真）

北大汙水處理廠的土丘區、生態池區計畫釋出，提供居民使用。（水利局提供／許哲新北傳真）

三鶯水資源回收中心將在下月底接管到北大社區，北大污水處理廠的處理量將大幅減少，考量當地人口增加快速、綠地不足，水利局4日在樹林區公所召開座談會，計畫釋出北大廠內756坪土丘區、生態池區，與緊鄰的萬坪公園銜接，作為民眾休憩使用，至於規畫哪些設施以及開放時間，仍待詳細研擬。

北大汙水處理位在樹林學府路、大有路上，主要負責北大社區的家庭廢水，廠內除了舊有的傳統礫間淨化場，近年也增設薄膜生物汙水處理場，將淨化過的水回收再使用，減少產生的汙泥量及異味。

考量三鶯水資源回收中心接管到北大社區後，每月可分擔北大廠至少6000噸的汙水處理量，水利局計畫退縮北大廠圍牆，釋出756坪土丘區、生態池區2處空地，開放居民使用，汙水設施科長黃銘昌今邀集市議員江怡臻、廖宜琨、黃永昌、蘇泓欽以及南園里長李培鈺等座談， 討論空地規畫。

廖宜琨指出，新闢公園固然好，但屆時與萬坪公園銜接，面積廣闊，後續維修、管理方式都需提早規畫，經費也要儘早到位；蘇泓欽認為，北大社區人口增加快速，考量萬坪公園將規畫為具共融式遊具的特色公園，這塊空地可設置體健設施，提供長者使用。

黃永昌建議，利用生態池進行螢火蟲、蝴蝶復育，讓北大社區更加生意盎然，進一步打造學生教學場域；江怡臻則說，以八里焚化爐為例，經整體規畫後成為新北市標竿，更吸引外國人前來參觀，可作為北大廠借鏡，此外，空地開放後包括異味、治安問題都須一併規畫。

黃銘昌表示，最快今年底前討論出空地要做什麼設施，並確定開放時間，各界意見都會納入考量，包括增設即時影像監視器、教育宣導、經費挹注等。

(中時 )