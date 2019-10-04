蔡正元臉書。（摘自蔡正元臉書）

每年雙十國慶，國慶籌備委員會照例會在凱達格蘭大道上架設慶祝牌樓，但昨晚起網路上開始瘋傳一張牌樓上竟寫著「媽咪 生日快樂」等的奇怪字樣，一開始網路質疑是假的，但國民黨台北市議員李柏毅卻表示這是真的，更放上他拍的照片。後來國慶籌委會承認這是真的，這個不該犯的錯誤，讓前立委蔡正元驚居然是真的！

外傳國慶牌樓遭批圖秀出「媽咪生日快樂」字樣，引發假訊息疑雲，甚至在網路上吵的沸沸揚楊。連李柏毅都在臉書秀出他拍的照片，表示他看到了什麼？對此，國慶籌委會大會處長曹守全表示，因為10月2日發生斷電，廠商測試時才出現該文字，相關文字是測試用，不是假訊息。

對此，蔡正元於臉書發文表示，「原來真的有這回事！原先以為是P圖，現在台北市議員李柏毅現身說法，公開證實是他親自現場拍的」！蔡更諷刺表示，「蔡英文媽咪生日快樂」！

(中時電子報)