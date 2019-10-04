警方日前逮捕李姓嫌犯等4人，訊後依違反組織犯罪、恐嚇、妨害自由等罪移送法辦，並在住處起出開山刀等物品。（翻攝照片／李文正台北傳真）

北市竹聯幫蘭堂堂主李昭明，化名蘭小明，今年7月嗆館長陳之漢「輸贏」，還說「我隨時等你」，數天後館長在直播上說已經找人疏通和解，北市刑警大隊今年3月鎖定李嫌，發現他教唆小弟持槍恐嚇小吃店、插乾股，並從事暴力討債，警方日前陸續逮捕李等4人，依恐嚇、妨害自由、毀損和組織犯罪等罪函送法辦。

46歲的李嫌曾因組織犯罪入獄服刑，最近在大安區經營火鍋店，但實際是竹聯幫成員，從事暴力討債，今年7月27日在網路直播看館長與「吃屎哥」格鬥後，在店內一邊喝酒一邊嗆聲，還以台語嗆館長說：「潘仔假流氓，打吃屎哥還要簽生死狀，笑死人」、「你是打過什麼人？你就是做生意的，跟人家裝什麼『泥鰍沾到鱸鰻液』，根本是假流氓，我隨時等你！」

直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥

警方調查，李姓、陳姓等4人，在萬華、新莊一代活動，今年3月開始逞兇鬥狠，找上小吃店要求保護費，強要百分之30的股份，店家一但不從，隨即找小弟上門砸店，還有一間製造安全帽的公司，沒有償還300萬的債務，李叫小弟將槍放在背包內，亮槍恐嚇業者。

李男另外從事一筆1300萬的土地買賣，打著竹聯幫的稱號，向業者恐嚇，昨被捕後還嗆「以前抓我的都是邱豐光、侯友宜」囂張氣燄，不把執法警察看在眼裡。警方強調，為掌握直播主動態，如因牟利與他人互嗆，或動員鬥毆姿勢，將依法嚴辦。

(中時 )