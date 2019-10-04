台南市議會定期會4日開議，市府所提明年度總預算案被退事件持續延燒，不僅市長黃偉哲開會前再度拜會議長郭信良尋求解套，開議後支持、反對議員針鋒相對，會場砲聲隆隆，民進黨議員郭清華還嗆聲要罷免郭信良，導致市長施政總報告延遲到下午才進行。

南市府會因109年度總預算案被退關係緊張，昨天定期會開議首日，黃偉哲主動二度拜會郭信良尋求解套。黃偉哲表示，台中有2名消防員不幸罹難，如能提高義消裝備、保險經費，就能讓義消出勤更有保障，沒有後顧之憂，希望郭信良能協助與各黨團溝通。

郭信良也建議黃偉哲，希望增加議員社團補助經費。事後，黃偉哲說，台南市的社團越來越多，議員的選區也變大，針對議員社團活動補助經費恐將必須「被酌予增加」支出，至於額度會再與議會協商。

開議後，向來與郭信良不和的郭清華率先發難，痛批郭信良未經所有議員同意，即恣意退回市府明年度總預算案，揚言要罷免他。當下郭信良回批，「不是你說了算」；郭清華也不甘示弱嗆「不是你說了算」。

隨後，各黨派議員也針對明年度總預算案吵成一團，互控對方的不是，議場氣氛凝重，列席的市長黃偉哲及市府主管只能呆坐在官員席上。

(中時 )