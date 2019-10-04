認真研究運動賽事，讓買運彩也可以成為一種熱愛運動的表現。

買彩券真的只能碰運氣嗎？有些行家可能不這麼認為喔！喜愛運動的朋友，平常就對運動賽事有做分析與觀察，可以針對熟悉的運動賽事與比賽項目，透過公開透明的賽事資訊，來分析球隊、賠率等資訊，才能做有系統的資料整理與數據化分析，加上適度的控管下注金額，不僅將投注風險降低，更讓觀賽時多了更多的樂趣，真正應證了『買運彩、看比賽、更精彩』的口號。

這次運彩推出的微電影，就是要突顯買運彩不是只有憑運氣論輸贏，並以賭香腸這樣簡單的遊戲為案例，劇中主角跟香腸攤老闆比輸贏，運氣不好的時候，可能就只有一直輸下去的份了，以趣味方式表現出不想賭運氣，那就來拼實力的運彩投注概念。

廣告趣味展現憑運氣跟憑本事買彩券的差別。

其實很多專業的運彩迷，都是經過對相關賽事的審慎評估分析，才做為下注的佈局，並不是憑運氣，而是憑累積的觀賽經驗與真本事，當然更要有健全的心態。根據資深運彩迷指出，通常他們除了認真研究每一隊的輸贏比例外，還要分析賠率報酬率等問題，對於自己沒把握的賽事，也不會貿然下注。

對運動和運彩有興趣的人，可透過適當的投注，當作觀看賽事之餘的另一種娛樂消遣，也是對自己喜愛的隊伍的投資與認同，設定目標金額，達到就出金，輸了不要繼續拗、不重注，才能輕鬆享受參與運動賽事的樂趣。

而且運彩每賣100元，就會挹注10元作為運動發展基金，聚沙成塔，為熱愛運動的國民所投注的金額，用來培育照顧更多運動選手，在國際比賽時，為台灣爭光，創造更多熱血精彩、感動人心的運動賽事！

(中時電子報)