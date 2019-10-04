立法院今（4）日行政院長施政質詢，民進黨立委吳秉叡表示收到陳情，有企業主向銀行申請核貸，貸2億元被銀行要求回存1億元到銀行帳戶，貸款3億元，也須回存1.3億元，甚至還是公股銀行，「這樣合理嗎？」金管會主委顧立雄直言，除非核貸前講清楚核貸條件，否則「不允許」動撥後，要求「授信款項」須有一定比率回存。顧立雄強調，超過三成都算過高、是不宜的。

在吳秉叡要求下，財政部長蘇建榮也當場允諾，將著手清查公股銀行核貸案件，具體掌握「核貸後、要求回存的比例」情況；蘇建榮也說，公股行庫在核貸時也是遵守金管會及銀行公會的規範。

吳秉叡質詢時認為，中小企業跟銀行借錢就是因為缺錢，是弱勢，結果要求企業回存，等於實際拿到更少的錢、利息還要多繳，而且，貸款數字被膨漲、存款數字也膨脹了，統計將出現落差。但這就是現況，銀行只要看到企業的營業現金流量變少，就會要求回存款項，等於變相「抽銀根」，質疑這樣根本無法達到活絡經濟的效益。

顧立雄回應，針對「授信回存」金管會有函令不允許，而如何區分「授信回存」或是「定存設質作為加強擔保的授信條件」很重要。金管會近來有接獲這類訊息，因此本週三（2日）有找來中小信保基金、經濟部中小企業處及銀行業者溝通，要求授信程序上要做到以下兩點。

第一，銀行不可在動撥後，再要求企業從款項中撥用、回存，而是需要在銀行對企業發出「核貸通知書」時，就要先告知設定了哪些擔保條件，其中包含拿出自有資金先設質。第二，在中小企業信保基金保障的範圍內，「不宜」再要求把「定存設質」作為加強擔保。

顧立雄說，已請中小企業信保基金去調查，回存比例其實多介於百分之10幾到30幾之間。若比例是在合理的三成以下，銀行認為要有這樣的擔保才願意放款，金管會對此認為，要做好事先約定，但若比例過高、超過三成，「我們認為是不宜的！」

(工商 )