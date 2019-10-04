罷韓發起人尹立FB發文批，做這種假圖的人真的很詭異，更詭異的是還有人相信。(尹立FB)

雙十國慶將至，有民眾目擊總統府前國慶牌樓出現「媽咪 生日快樂」字樣，引發熱議，罷韓發起人尹立FB發文批，做這種假圖的人真的很詭異，更詭異的是還有人相信。但台北市議員李柏毅與多位目擊人士打臉證實「媽咪 生日快樂」的確出現過。台北市議員游淑慧也在臉書回批「閉嘴吧，尹立！人有顏色就會沒有腦髓嗎？！以為撤掉就沒人知道嗎？」

總統蔡英文自上任以來，對「中華民國」4個字屢有避諱，多以「這個國家」或「中華民國台灣」替代。雙十國慶將至，有民眾目擊總統府前國慶牌樓出現「媽咪 生日快樂」字樣，引發熱議，事後求證疑似「假圖」。但台北市議員李柏毅卻在臉書貼出自己親拍照打臉，連說3次這是「真的」，更嗆執政黨「作賊心虛」。

罷韓發起人尹立FB發文批，「一早幾個line群組就有轉這個假圖，也有一些人義憤填膺，愛國是好事，我也熱愛我的國家，但做這種假圖的人真的很詭異，更詭異的是還有人相信，更在幫助宣傳假訊息。」

台北市議員游淑慧在臉書回擊「閉嘴吧，尹立！人有顏色就會沒有腦髓嗎？！以為撤掉就沒人知道嗎？哪你要說李柏毅市議員白天看到魔神仔？最假的就是「有顏色、沒腦髓」的人。台北市議員李柏毅市議員於10/2，11：31拍攝。」有網友留言表示「我昨天下午兩點經過 看到就是媽咪。」

(中時電子報)