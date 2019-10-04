香港特首林鄭月娥召開記者會

香港行政長官林鄭月娥4日宣佈，根據《緊急情況規例條例》成立《禁止蒙面規例》，並將於明日（5日）零時起實施。依《禁止蒙面規例》，在未經批准集會中蒙面者，可判罰款2.5萬港元(合台幣10萬元)及監禁1年。

香港特首林鄭月娥今早(4日)召開行政會議特別會議後，下午3時與港府司局長會見傳媒，宣布引入《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)訂立禁止蒙面規例，明日(5日)零時零分生效。根據條例，任何人不得在身處以下活動，包括非法集結、未經批准集結、公眾集會及遊行，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，即屬犯罪，一經定罪，可判罰款2.5萬港元及監禁1年。

林鄭強調，雖然訂立規例是引用《緊急法》，但不等於進入緊急狀況，只是現時情況合乎危害公共安全。她表示，禁止蒙面規例屬於附屬法例，會在立法會復會後提交給立法會審議。

她表示，近4個月出現超過400場示威、遊行和集會，之後往往演變成衝突，逾1100人受傷，其中300人為警員。而且在9月29日和10月1日的暴力事件中，暴力進一步升級，包括衝突由往日集中在一兩區變成遍地開花，亦由往日與不同意見人士對罵，變成行私刑解決。

保安局局長李家超補充說明表示，因從事的專業、宗教理由，或因先前已存在的健康理由，可獲得豁免。規例亦賦予警員權力，在公眾地方以因市民的蒙面工具阻止識別身份為由，要求他除去工具以核實身份，任何人不遵從亦屬犯罪，最高可判囚6個月，罰款1萬港元。

(工商 )