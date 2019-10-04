陳姓及王姓學員提告指控全國考訊經理王承天，以保證錄取EMBA、取得學術型碩士畢業證書等，向他們詐騙各48萬元學雜費，因此提告要求返還，高院認認為全國考訊未依契約履行，須返還2人共96萬元定讞。

至於全國考訊並未經台灣許可得為大陸地區的教育機構在台灣辦理招生事宜，經理王承天被依違反兩岸人民關係條例非法居間招生罪遭判處拘役確定。

(中時 )