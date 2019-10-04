保證錄取名校EMBA 原來是詐騙 15:482019/10/04 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳姓及王姓學員提告指控全國考訊經理王承天，以保證錄取EMBA、取得學術型碩士畢業證書等，向他們詐騙各48萬元學雜費，因此提告要求返還，高院認認為全國考訊未依契約履行，須返還2人共96萬元定讞。 至於全國考訊並未經台灣許可得為大陸地區的教育機構在台灣辦理招生事宜，經理王承天被依違反兩岸人民關係條例非法居間招生罪遭判處拘役確定。 (中時 ) #全國 #錄取 #保證 #招生 #承天 也許您會感興趣 推薦閱讀 來學佛 法鼓文理學院招生採國立大學收費 11:302019/09/30 生活 竹縣招生社區規劃師推動「地方創生元年」 17:162019/10/01 生活 期交所保證金調整 10/2實施 21:552019/10/01 財經 期交所公告 調整保證金 04:102019/10/02 證券．權證 哈佛大學被控歧視亞裔 法官判招生作業合憲 07:172019/10/02 國際 招聯會決議 繁星推薦增額不從考試分發扣回 16:212019/10/03 生活 運動賽事轉播四最 運動員拚搏爭榮耀 17:012019/10/03 體育 誰是天安門設計師？20歲天才操刀 04:092019/10/04 焦點新聞 繁星增額錄取 不影響分發名額 04:102019/10/04 藝文副刊 10／1起競拍系統新增警示提醒功能 13:012019/10/04 財經 社會熱門新聞 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 騎馬打仗！女車震呻吟聲震天 還將一腿伸出窗外 - 社會 市長選舉爭議 丁守中：「邊投票邊開票」違法 - 社會 選總統槍擊犯狂嗆單挑館長：打你跟打狗一樣 - 社會 快評》陳明文為何能有警察當隨扈 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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