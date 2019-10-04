官田區慈聖宮慶太子爺生，邀中山兒童科學館前負責人陳守仁教小朋友DIY科學玩具。（劉秀芬攝）

官田慈聖宮舉辦薪火相傳活動，教小朋友DIY科學玩具（劉秀芬攝）

官田區慈聖宮慶祝農曆重陽節太子爺萬壽暨陳參軍千秋，6日舉行「人間國寶、薪火相傳」活動，邀國寶級藝師傳承交趾陶、漆線、竹編、童玩傳統工藝，晚上還有新秀歌手老歌演唱會，免費棉花糖、湯飯、豆菜麵吃到飽，邀民眾前往同樂。

慈聖宮主委陳俊銘表示，農曆9月9日是重陽節，也是慈聖宮開基總制府太子爺聖誕，更是拓墾東寧官佃老祖陳永華參軍千秋日。6日上午9時起於廟埕廣場舉辦熱鬧活動，邀官田區各學校表演舞龍、舞獅、太鼓、管弦樂等精彩節目，這是官田區各校第4年一起協助太子爺聖誕表演，有近300名學童參與。

國寶級藝師的交趾陶、漆線、竹編DIY文化體驗活動已舉辦多年，十分有口碑，目前報名已額滿，但有開放現場報名。此外，廟方特邀中山兒童科學館前負責人陳守仁爺爺，教小朋友製作翻身板科學童玩，還準備顯微鏡讓兒童觀察海砂，體驗結束後都可以把DIY作品帶回家。

備受當地鄉親期待的經典台語老歌晚會，晚上6時30分登場，由知名藝人方駿主持，為慶祝太子爺生，特邀余凱揚、林靜雯、柯辰勳、蔡承融、林孟宗、鍾采穎等年輕一代歌手演唱，有傳承意義。此外，廟方也準備了棉花糖、湯飯、豆菜麵，讓鄉親邊聽歌邊享用。

官田區慈聖宮熱心地方事務，經常舉辦大小公益活動，主委陳俊銘為中醫師對地方文化傳承推動也不遺餘力，慈聖宮連續10年獲內政部績優宗教團體，今年也獲行政院長蘇貞昌表揚「宗教公益深耕獎」，為台南市獲獎兩個團體其中之一，難能可貴。

影片連結：https：／／youtu.be／O37gl4LPh2M

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