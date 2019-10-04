宜蘭南澳大橋斷，各縣市橋梁安全備受關注，為確實掌握台南市橋梁檢測是否落實，市長黃偉哲今日再次責成工務局務必詳實檢視現行橋檢執行狀況，工務局強調，現行橋檢如實符合中央交通部規定，同時提出光是因為橋檢診斷，落實辦理修繕、改建橋梁達30座以上。

工務局表示，依「台南市政府工務局橋梁維護管理作業要點」，每2年1次進行所有橋梁定期檢測，次年再針對特殊橋梁進行定期檢測外，並針對檢測結果再視需求辦理非破壞性檢測確認待修項目；次要構件如護欄等，直接由管理單位(如公所)逕行修繕以爭實效，如需補強、改建等經費龐大之橋梁，除邀請專業公正單位對橋梁診斷外，後續再另籌編經費辦理。

在檢測橋梁中，南化區尖山橋即因發現橋面板變形量過大，有安全疑慮，工務局立刻委由專業顧問公司評估後辦理封橋及改建，體現橋檢的落實與應對的即時。除了結構安全疑慮而進入修繕、改建橋梁外，對於排水系統上因梁底高程不足，造成積淹水之節點橋梁，市府亦努力爭取中央補助辦理改建。

縣市合併後，已完成修繕改建的有麻豆文瑞橋、下營火燒珠橋、安南潮見橋、學甲筏港橋、安平健新橋、學甲華宗橋、佳里溪洲橋、麻豆大溪橋、白河春暉橋、新化新豐一號橋、山上平陽橋、山上玉峰大橋、安平承天橋、下營下營橋、安南溪頂寮橋（即太平橋）、安定渡仔子橋、官田西庄3號橋、左鎮舊台20乙左鎮橋、鹽水南76無名橋、南區第8號橋、後壁新嘉橋。

目前施工或招標中案件還有下營黑橋、柳營五軍營橋、仁德萬代橋、仁德洋子下橋、安南鹽水溪橋、安南區安中路五段曾文溪十號橋、安南區總安橋、南區竹溪橋、安定區無名橋、中榮橋及港口橋等，未來尚有多座橋梁尚在規畫改建中，足顯市府對於橋梁維護管理具完整的掌握程度，且有系統落實執行，維護民眾通行、生活的安全與便利。

(中時 )