太空人與光芒的美聯系列賽5日開打，太空人最大的資產自然就是3大投手王牌，但是頭號戰將韋藍德(Justin Verlander)已經36歲了，他的合約將會持續到2021年的38歲。總教練辛屈(A.J. Hinch)表示，韋藍德似乎還打算「再戰十年」。

辛屈告訴《紐約郵報》說，他看見韋藍德還不斷精進，「他練習新的球種，然後在季後賽滿壘的危急時刻使出解圍。他賽前可能會特地練48小時，專門練來對付某個打者，而且他不介意隨時因應戰局改變策略，他是一個不斷進化的人。」

韋藍德的球很難打，例行賽投球局數大聯盟第一，每9局被敲的安打卻是最少，他的被打擊率僅有0.172，另外還有300K，主要攻破他的方法只剩全壘打。韋藍德不斷進化的動力來自於他的競爭心，隊友寇爾(Gerrit Cole)今年也是強得不像話，若沒被韋藍德壓著，寇爾可能拿到賽揚獎。韋藍德不想輸給他所以更拚。

不過太空人的3巨投可能僅此一季，寇爾季外成為自由球員，明年只剩韋藍德與葛倫基(Zack Greinke)了。葛倫基季外將滿36歲，合約也是持續到2021年，兩人每年年薪合計6800萬美元，再簽下寇爾的機率很低，老闆克朗(Jim Crane)表示暫時沒打算跨過豪華稅門檻。太空人想奪冠，今年必須要把握最後的3巨投機會了。

(中時電子報)