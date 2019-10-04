網路流傳國慶牌樓出現祝福母親生日快樂的文字，民進黨立委余宛如今上午在臉書批評事假消息、變照的照片，還批評媒體見獵心喜，把捏造的事情用聳動的標題報導，這就是假訊息的力量；但內政部事後證實，該照片及文字是廠商初期測試作業短暫出現，余宛如疑似發現自己搞烏龍已緊急刪文。

余宛如臉書指出，假消息澄清不完，這次是變造總統府前的國慶電子LED螢幕牌樓，把其中文字P成「媽咪生日快樂，身體健康，事事順心。」這就是假訊息。

余宛如表示，昨晚流出這張圖後，瞬間引發網路瘋傳，今天中國時報不知道是見獵心喜還是怎麼樣的用心，用聳動標題報導這件事，明知已是捏造的，還是把變造的照片不假修飾低放在報導裡，大篇幅引述網友被欺騙時講出的酸言酸語，報導的效果根本是加強假照片的傳播力。

民進黨中永和區立委參選人蔡沐霖也在臉書表示，有心人士將國慶凱道牌樓標語惡意修圖，意圖使民眾混淆，誤導大眾，表示嚴正譴責，並呼籲媒體能維持公正報導的標準，提高國內媒體報導水平。

稍早內政部證實，照片及文字內容確有其事，是廠商測試時短暫出現，並非國慶主題，余宛如、蔡沐霖疑似發現烏龍指控媒體散布假消息，自知理虧，立刻刪除臉書內容。

(中時 )