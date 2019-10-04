以〈American Idiot〉、〈21 Guns〉等經典神曲被譽為龐克教父的 Green Day (年輕歲月)，讓台灣樂迷等了33年，終於要在2020年3月首次來台攻蛋開唱。門票將於10月20號正式開賣，花旗卡友和Live Nation會員可搶先預購。

由主唱兼吉他手Billie Joe Armstrong和貝斯手Mike Dirnt於1986年組成「Sweet Children」，1990年加入鼓手Tre Cool並正式改名為Green Day (年輕歲月)，因受到龐克曲風影響，但歌曲仍帶有流行音樂的特色，因此被定義為「流行龐克」風格。1994年發行的第三張專輯《DOOKIE》，以〈Basket Case〉和〈When I Come Around〉等歌曲佔領各國電台，引領90年代新龐克復興運動，把龐克推向主流市場，至今此專輯全球銷量已破兩千萬。2004年發行以反戰為概念的專輯《AMERICAN IDIOT》更是將樂團帶到事業的新高峰，攻下美國告示牌排行榜專輯榜冠軍，獲得葛萊美獎最佳搖滾專輯認證，奠定天團地位。

Green Day今年九月甫推出全新單曲〈Father Of All…〉，同時宣布在新一輪的全球巡演起跑前，將在亞洲包括台北在內的城市先巡一圈，讓亞洲歌迷搶先一睹新歌演出和經典的舞台演出。為紀念Green Day首次來台演出，主辦單位也祭出義大利特製的精美票卡給購買最高票價的歌迷，其餘全場則是印有此次新單曲獨角獸圖樣的紀念紙票，預購期間及開賣當日購票的粉絲還可在票上列印姓名，收藏留念。

【GREEN DAY LIVE IN TAIPEI 2020 年輕歲月2020台北演唱會】

Green Day 終於要來台開唱，2020年3月首次攻蛋。（Live Nation Taiwan提供）

演出地點：台北小巨蛋

演出時間：2020/3/17 (二) 7:30PM (實際演出時間以現場公告為準)

票價：搖滾區NT$ 4800，座位區 NT$ 4800 / 3800 / 3300 / 2800 / 2300 / 1800 / 800 (對號入座)

公開發售 : 2019/10/20 (日) 11AM 拓元售票系統開賣

節目及購票訊息 : www.livenation.com.tw

花旗信用卡卡友預購 : 2019/10/17 (四) 11AM – 2019/10/18 (五)5PM (限台灣花旗信用卡卡友購票，每人每卡限購四張，所有花旗信用卡(含副卡)皆可參與預購，花旗簽帳金融卡(Debit Card)則無法預購)

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