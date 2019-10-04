國民黨總統參選人韓國瑜昨（3）日深夜再發文批評，蔡英文政府一天到晚說她在守護台灣，但守護台灣的做法令人十分匪夷所思，「這不是守護，這是詐騙」。小英今天反擊回嗆「他講這些有公信力嗎？」韓今天再批，蔡執政完全無能，如果要繼續連任，是不是有詐騙行為？

韓國瑜昨說，自己從選舉開始就沒有罵過任何人，這是場骯髒選舉，蔡英文今天反嗆「他不是剛剛才罵過我了嗎？」雙方一來一往，煙硝味十足。

今天韓國瑜在「潮國慶」記者會後聯訪，再度批蔡，蔡英文總統說守護中華民國的主權，最強而有力就是蔡英文總統本人，但其實這3年半的執政，看到中華民國對外交的關係一個接著一個斷交，如何守護中華民國主權？所以我才講這根本就不是守護主權，這是詐騙行為。

韓國瑜說，事實上，從選舉到現在這段時間，自己並沒有罵過任何一個人，即使今天被抹黑、扭曲都是一樣的，他一直堅持的民主的價值還有愛與包容，從來也沒有罵過任何人，蔡英文真的應該好好思考一下，她執政3年半，是不是真的執政完全無能？那如果要繼續連任，是不是有詐騙行為？

(中時 )