曾在幾間大台北地區酒店服務的繆姓少女，在麗緻酒店遇到熟客，對方拍了她身著兔女郎裝的照片，事後卻被繆女發現圖被上傳到網路討論區被不堪宣傳，怒告拍照的藍姓酒客及改圖的吳姓男子涉妨害名譽、妨害秘密，台北地檢署偵查後，發現拍照是經繆女同意，且未拍到私密處，因此依罪嫌不足將2人不起訴。

繆姓少女年僅19歲，在大台北地區酒店幾間酒店都服務過，去年12月間在麗緻酒店遇到藍姓酒客，雙方是舊識，於是開心打招呼後，藍男問繆女能不能拍張照片傳給弟弟們看？繆女一口答應，並拍下一張身穿兔女郎裝的側面照。

不過，繆女事後卻發現自己的兔裝照被上傳到「卡提諾論壇」、臉書粉絲社團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」、「爆料公社」等大型討論區，不但被與別的女子背面照合併，還被加註「據說是台南？同事下班聚會在天上人間 妹子太正！」等不堪宣傳語，

繆女發現後很生氣，提告藍姓酒客及上傳圖片的吳姓網友妨害名譽、妨害秘密罪嫌。

不過，藍姓酒客到案後供稱拍照有獲得同意，且從未在網路上傳，只傳給3名男性好友。檢方並為此提訊目前因案在押，當天同在酒店的酒客，證明監確獲同意才拍照，且照片並沒有私密部位。

至於妨害名譽部分，繆女主張自己不是在「天上人間」上班，改圖的吳姓網友發文涉妨害名譽，檢方也認定吳的發文不構成妨害名譽，依法將2人都不起訴。

(中時 )