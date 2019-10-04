自稱「蘆竹王陽明」的富少李威德，偷拍自己與前女友、女網友的性愛過程散布，影片多達300GB，被害女子最小才16歲，桃園地院法官斥李戕害少女身心，4日依違反兒少性剝削、妨害電腦、散布猥褻影像、妨害祕密、恐嚇等罪重判10年，全案可上訴，李並未聽判。

李威德常在臉書高調炫富，分享藍寶堅尼跑車，或是大把千元鈔撒在寵物狗身上的照片，今年農曆春節因行車違規遭警攔檢開單，他竟對執勤女警做出「老漢推車」舉動還放上網遭撻伐再度被逮，8月底才被依侮辱公務員罪判3個月。

李男被控在2016年7月至隔年2月和女友交往期間，瞞著女友以電腦偷拍兩人歡愛的影片，2人分手後他竟恫嚇「我想買把槍斃了妳再自殺」。分手後李男上網尋歡，陸續結識3名女網友，帶回家以電腦偷拍性愛過程，其中一名女網友交往1個多月後疏離，李男竟傳影片截圖恫嚇：「要讓旁邊那些人看妳沒穿衣服的樣子」，還說影片對他一點價值都沒有，卻是「唯一能讓女人怕的東西」，事後陸續上傳性愛影片到Youtube、臉書和Line群組。

前年李男趁學姐到訪時，竊取學姐手機裡的性愛影片上傳網路，被學姐發現報警提告，檢警到李男家中搜索才發現李偷拍，性愛影片檔案外傳高達300GB。

法官斥李利用少女涉世未深，偷拍性愛過程，還上網公開，造成少女和被害女性都受極大畏懼和痛苦，審酌他坦認犯行，又和部分被害人和解，變更起訴法條，依違反兒少性剝削等罪重判10年，得易科罰金罪應執行2年8月。全案仍可上訴。

(中時 )