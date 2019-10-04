中彰空品拉警報，彰化縣三個測站都紅爆，空屋嚴重也讓近日眼睛不適求診的人數遽增。（謝瓊雲攝）

空汙紅爆，台中、彰化空氣品質拉警報，看不見的pm2.5影響，也讓不少鼻過敏患者發作，更有不少通勤上班族學生，感到眼睛不適，紛紛到眼科求診，加上剛開學一個月，不少中小學生要視力檢查複檢，導致門診診間大排長龍。

彰化縣3處空品測站4日都顯示紅色警示，彰化縣員林市明明眼科一早還沒開門，就大排長龍，有人說近日青光眼、過敏一起發作，每天眼睛搔癢到很難受。大同國中校護黃淑苗則說，學校都會同步配合教育處懸掛空汙旗，體育課全部移至三個室內場地進行，因此這兩天並未接獲學生反映眼睛不適的情形。

明明眼科院長黃偉成表示，接連幾天空氣品質都很糟，空氣中懸浮粒子接觸刺激到眼睛，就容易發炎，引發乾眼症、過敏性結膜炎發作，甚至還可能長針眼。

黃偉成指出，最近亞洲大學剛發表研究報告，顯示長期接觸空汙，將會使黃斑部病變的危險性上升；這種慢性隱形殺手才是最恐怖的，因為黃斑部病變通常會留下不可逆的視力損傷。

黃偉成說，空氣品質不佳造成的急性症狀，主要以眼睛表面的不適為主，包括乾澀、搔癢、刺痛、眼淚變多、視力模糊、眼白紅腫等；若伴隨眼皮紅腫、持續疼痛，可能已長針眼，建議還是要就診治療。

員榮醫院營養師楊謦瑜表示，一般保健眼睛最常補充的就是葉黃素，但如果在空汙嚴重、季節交替，易引發眼睛搔癢發言的時節，建議可以多食用富含Omega3脂肪酸、維生素C等含量多的食物。

楊謦瑜說，抗發炎的食品如魚油，或是把每天食用的肉類主食改成深海魚類，如鯖魚、鮪魚和秋刀魚等，但考量重金屬汙染疑慮，建議一周食用兩次即可；富含維生素C的水果如奇異果、芭樂等。

(中時 )