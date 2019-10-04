就算韋斯布魯克要等NBA東京賽才可傷癒復出，火箭光靠「大鬍子」哈登就可大殺四方！火箭4日在夏威夷舉辦熱身賽對上同屬西區強豪的快艇，單場轟下37分，另有7助攻、7籃板，帶領火箭109比96輕鬆拿下熱身賽2連勝。

火箭此役仍讓韋斯布魯克養傷，就連萊恩安德生、奈內、豪斯等人都沒上場，面對同樣沒讓「雙星」里歐納德、保羅喬治兩大明星前鋒上場的快艇，火箭一開賽就拉開差距，打完前3節，更以88比65大幅領先，也讓哈登提前打卡下班。

哈登全場只打28分鐘，投22中8，含三分球投14中4，誇張的是他站上罰球線多達20次，騙犯規功力仍然強大，矮將克萊門斯也拿15分，卡培拉14分、11籃板，不過曾獲年度第六人的艾瑞克戈登表現較為低迷，全場只拿6分。

反觀少了里歐納德、保羅喬治的快艇，幾乎都看板凳球員發揮，哈瑞爾替補攻下全隊最高17分，路威廉斯13分，麥克路德12分，祖巴茲與柯菲各有10分。相較於火箭趕往日本備戰東京賽，快艇將留夏威夷準備7日出戰上海大鯊魚。

(中時電子報)