嘉義縣府已公告45區的區劃漁業權，未來會將布袋商港北側海域浮筏式蚵棚養殖區，新劃設到第46區。（張毓翎攝）

過去嘉義縣沿海浮筏式蚵棚未納入管理，若因天災受損，蚵農無法享有農業天然災害救助保障，有鑒於此，嘉縣府於6月中旬將「牡蠣養殖區劃漁業權管理自治條例」修正案送至農委會審議，俟核定通過後，嘉縣會成為全台第一個將浮筏式蚵棚納入漁業權保障的漁業大縣，預估明年新產季，可實施受理蚵農申請執照。

嘉義縣為全台最大牡蠣產地，年產量9294公噸、占整體約39.9％，牡蠣養殖主要分2種型態，包括平掛式及浮筏式；針對平掛式蚵棚，縣府2006年辦理區劃漁業權，截至今年7月底止，共核發2984張區劃漁業權執照，取得執照的業者，具有繼承、讓與及抵押權益，並能申請天然災害救助。

嘉義縣浮筏式蚵棚放養量近9000棚，過去考量其因隨著養殖期程或避風，需拖移蚵棚，定位困難，縣府希望由嘉義區漁會以專用漁業權管理，但雙方協調最後未果，故始終未解決浮筏式管理問題；漁會表示，本會為人民團體，管理上會因無法行公權力而窒礙難行，又會耗大量財力，故傾向交由公部門執行。

縣府農業處漁業科長張建成指出，未來將採招標方式，委託專業團隊運用衛星定位、遙感探測及地理資訊技術進行蚵棚監控，已公告45區的區劃漁業權，因應浮筏式蚵棚納管作業，未來會將布袋商港北側海域浮筏式蚵棚養殖區，新劃設到第46區。

張建成表示，未來修正案通過後，不僅可以保障蚵農權益，也能規範浮筏式廢棄蚵棚（含浮具）回收管理，降低牡蠣養殖對海洋環境的負擔，同時健全嘉義縣牡蠣產業的管理及永續發展。

(中時 )