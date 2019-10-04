廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

廣告小妹回覆網友。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

已婚馬俊麟拍《大時代》傳出和王瞳假戲真做，昨(3日)馬、王出面澄清王瞳前晚闖馬家「侵門踏戶」風波，馬俊麟一度哽咽，直說：「我的太太罵我、王瞳的阿姨也罵我，她們都說我沒有保護她們，那其實我不知道我應該要怎麼樣」。對此，稍早「廣告小妹」在臉書笑爆反虧：「本宮給你個方向思考：剁雞雞啊，哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

知名部落客廣告小妹稍早在臉書討論馬俊麟與王瞳的緋聞，表示看完王瞳帶家人闖馬俊麟家的影片後，「我爬完，精神都來了，這比林志炫瞞婚有趣多惹」。話鋒一轉，廣告小妹對馬俊麟在記者會上的發言傻眼，「不怪自己管不住小頭，卻怪老婆事先不告訴自己就提告。啊，誰叫錢比男人可靠呢？老公都外遇了，當然先握住錢啊，四百萬很好用！」

馬俊麟的太太依「侵權行為損害賠償」對王瞳求償400萬，對此，廣告小妹大力支持，直說：「花小三的錢養小孩，正宮的逆襲最佳典範」，而馬俊麟在記者會上說，太太提告前沒跟他討論，是公司跟他說他才知道，又說被太太和王瞳家人責罵，自己不知該怎麼辦，這席話被廣告小妹評為「幹話」，吐槽說：「不罵你罵誰？不知道應該怎麼樣，本宮給你個方向思考：剁雞雞啊」。

見此，網友回應：「可是馬先生...你偷吃也沒先跟你老婆商量啊」、「400會不會太少！！！看完記者會就是一個失敗的成果發表會！」、「意外的是王瞳的板上意外的平靜」，廣告小妹則說：「艾成是不是被下蠱了呀？這堅定不移的心，令人想問他孩子你還好嗎」。

(中時電子報)