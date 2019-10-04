建國70周年對於中國來說並不止於一個安排大規模閱兵的整數年份，其更大的意義在於這一時間節點與「世界百年未有之大變局」發生了歷史性的交匯。面對中美貿易戰、多邊主義退潮、保護主義與民粹主義捲土重來等等複雜多變的外部環境，中國外交也到了需要總結經驗教訓、前瞻未來趨勢的時候。特別是10月將召開的中共十九屆四中全會將再次以「國家治理體系與治理能力現代化」作為主題，中國外交又將如何向現代化的目標演化？多維新聞記者專程採訪了多名中國學者，從大國外交、周邊外交、國際合作等多個角度對「中國外交70年」的相關話題展開對話。本篇為第四篇，訪談對象為中國駐日內瓦聯合國代表團前副代表周小明。

多維：中共第十九屆四中全會即將在10月份召開，主要議程是推進國家治理體系和治理能力現代化。如果從外交這個側面展開討論，你如何總結中國從最開始參與全球治理到現在逐漸佔據一定話語權的過程，是否可以理解為外交的發展也正在經歷一個類似於現代化的過程？

周小明：很明顯的一個變化就是，中國在外交上的姿態比以前更為積極。主要是因為中國國力的增強，以及時代的需要。很多發展中國家也期待中國在完善全球治理體系方面發揮更大作用。

第一，中國在力所能及的範圍之內也做了一些努力，比如亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）就是一個全球性的機構，是對全球化的補充和完善。

第二，中國響應了時代的呼喚，尤其是響應了發展中國家的呼聲。

第三，中國提出的建立人類命運共同體的需要，中國的發展要惠及其他發展中國家。總的來說，在中國改革開放過程中，通過對外投資和貿易也帶動了發展中國家的經濟發展。在我看來，發達國家因為其自身能力，能夠更好地從中國的改革開放中獲益，而且獲益肯定比發展中國家大。當前在中國進行投資的主要還是發達國家，發展中國家很少有這樣的能力，很多行業就算中國對外開放，發展中國家也很難進來。所以，要回到全球治理方面，中國主動提供國際公共產品，這也是為了人類命運共同體的實現，所做出的部分努力。

多維：隨著中國國力的增長，中國漸漸承擔了更多國際責任，提供更多全球公共產品。較為矛盾的一點在於，一方面中國需要邁開步子積極參與推動全球化，而另一方面又引起了西方國家的忌憚。近年來，關於中國崛起是否會顛覆現有國際秩序的討論十分熱烈，川普甚至稱要剝奪WTO關於中國發展中國家的認定。對此你怎麼看？

周小明：歐巴馬政府時期就提出了要中國承擔更多國際責任，中國其實也在朝這個方向努力，所以有了亞洲基礎設施投資銀行、金磚銀行以及現在中國超越日本成為聯合國第二大會費國，可以說中國在多個方面都在努力承擔國際責任、做出了貢獻。

而這又引出一個問題，美國認為中國通過這些措施擴大了影響力，首先就是對「一帶一路」倡議的不滿，美國還想剝奪中國的發展中國家的地位。所以，我認為，川普（Donald Trump）的目的不是為了讓中國承擔更多責任，而是要剝奪中國的權利，削弱中國的影響力。

第一，為什麼世貿組織中的發展中國家要有不同且有區別的待遇？首先需要引入一些背景。世貿組織的前身是關稅總協定（GATT），有30多個成員國，主要是發達國家以及數量不大的殖民地國家，發達國家英、美、德等為了給產品和資本尋找市場就必須把發展中國家納入這個框架中。但是發展中國家也有顧慮，這些國家大多獨立時間不長，經濟還沒有得到發展，這種情況下如果貿然大開國門，很可能經不起沖擊。另外，這些國家的國內市場也小，對資本的吸引力並不是很大，所以它們對參與全球化心存疑慮。

為了緩解這些發展中國家和地區的擔心，世貿組織就提出了不同且有區別的待遇，這些國家和地區進入之後不要求同步發達國家的市場開放步伐，可以有一定的政策空間。於是這些國家和地區就成了世貿組織中的發展中成員（developing member）。

世貿組織從30多個成員發展到現在的164個成員，主要是因為以上原則得以確立。即發展中國家加入世貿組織可以有不同且有區別的待遇。而現在美國提出要終止中國的發展中國家待遇，我認為這是對承諾的背棄。中國因為接受最初的條件而加入世貿組織，而現在，美國卻以各種名義，在達到目的之後就開始背棄最初的承諾，這一點是十分不公平的。

美國為什麼此時要提終止中國發展中國家地位的事？其實就是不想付出任何代價就全面進入中國的市場。因為外資進入中國市場是有一些限制的，比如要採取合資的形式等等。而川普此番用心，是想統一所有標准，發達國家零關稅的話發展中國家也要做到零關稅。但是這可行嗎？很多發展中國家產業單一，根本無法承受零關稅的沖擊。

多維：也會有一種觀點認為，有關發展中國家地位的認定其實可以討論，中國剛加入WTO時毋庸置疑是以發展中國家的身份，隨著國力的發展，中國成為了一個特殊的發展中國家。在WTO框架內，針對發展中國家地位的認定可以設置一個「畢業機制」，對此你怎麼看？

周小明：需要區分清楚一點，就是原則與具體案例的關係。具體問題應該具體處理，中國在具體問題方面做的事情不應該被忽略。農業補貼方面，WTO規定，發達成員對農產品的補貼為農業總產值的8%，發展中成員則是12%，中國則是10%。

而在關稅總體水準方面，中國也幾乎沒有在WTO享受高關稅。中國的平均關稅水準在10%左右，而印度則是48%、巴西和阿根廷也都超過30%。由此可見，在具體問題上，中國表現出了靈活性。

而談到原則問題，什麼是發展中國家？標準應該由誰來制定？聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）近期就發展中國國家的標準寫了一個報告，從多個維度綜合分析得出結論，中國仍然是一個中等收入的發展中國家。實際上，對發展中國家很難進行量化，在貿發會的報告中提到，第一，中國有２億人每天的生活費用低於５美元、擁有龐大的農村人口、許多人還在非正規經濟部門工作（指就業不穩定），僅僅以這三個判斷標準為例，就足以說明中國仍然是一個發展中國家。

另外，美國其實就是強行推出自己的標準，甚至還提出期限，責令WTO在90天內改變，這是根本不可能的事情。

多維：從中國參與多邊活動以及處理大國關係的層面看，你如何總結當下中國的發展？

周小明：剛開始中國要熟悉規則，跟著規則行動。現階段對於規則和程式熟悉之後知道它的優勢和弊端在哪裡，所以，中國會有新的思路。尤其是站在發展中國家的角度，以及如何建設人類命運共同體的角度來思考問題、提出建議。不再盲目跟隨發達國家的步伐，而是具有針對性的、提出更符合可持續發展的建議。總得來說，這個過程就是中國從被動參與，到積極建設。

多維：中國的外交從鄧小平時代的韜光養晦逐步變得積極有為，這是隨著中國國力的發展，必須經曆的階段。但很多人認為，中國在國際上的形象更像是一隻「勤勞的工蜂」，在很多事關人類福祉的議題方面其實還很缺乏話語權。在你看來，中國需要中國還可以需要做到些什麼？

周小明：中國的經濟實力在加強，國際影響也在擴大。但在某些方面，尤其是在參與或者引領全球治理方面，還需要做出很大努力。無論是理論還是實踐，中國都還缺乏經驗。歐盟、美國和日本正在著手進行新的貿易規則談判，從2017年開始已經開了6次會議，發表過6次聲明。

而在他們的談判中，還包含了對中國不利的議題 ，比如市場經濟國家的標準問題，目前並沒有相關標準。由於中國的產業政策，所以他們提出針對中國國有企業的特殊規則，並將中國認定為非市場經濟國家，當中國企業進入其他市場的時候，要被特殊對待，如額外加稅、對投資進行審查等等。

而相比之下，發展中國家也並沒有提出有利於自己的規則。當下國際秩序基本還是由發達國家引領。川普提出美國優先的口號，所考慮的肯定只有美國的利益最大化，根本不可能照顧到發展中國家。而歐盟在世貿組織提出的改革方案，也與之類似，只會出於自己的利益考慮。所以，發展中國家需要思考，有利於發展中國家的貿易規則是什麼，這也是當下國際規則中最大的問題，發展中國家的話語權仍然不足。

(中時電子報)