香港特首林鄭月娥於今(4日)下午3時率全體司局長於政府總部開記者會。行政長官會同行政會議決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，星期六實施。

林鄭月娥會同行政會議，通過引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，周六（5日）凌晨零時起生效。任何人不得在身處以下活動時，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，包括：非法集結、未經批准集結等。出席記者會的還有政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超等。

林鄭月娥稱，訂立《禁止蒙面規例》的決定不容易，但以今日情況來說，是必須的。雖然引用的是《緊急情況規例條例》，但不等於香港進入緊急狀態，行會也不是宣布香港進入緊急狀態，而是在香港出現危害公共安全情況下，訂立任何合乎公眾利益的規例。林鄭月娥補充，若規例日後再無需要，政府可以撤回。

此外，規例是制止暴力行為，針對犯法的暴徒。她說，這是規例，屬先定立後審議的附屬法例，會在立法會10月16日復會後，提交予立法會審議。

(中時 )