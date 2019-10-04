108年國慶煙火將於高屏溪畔施放，根據台鐵局預估，10月10日晚上8點至8點半，行經高屏溪大橋的火車班次計有6班，民眾規劃好行程，可於旅程當中直接在火車上，欣賞窗外國慶煙火。

台鐵表示，有6班列車能在車上直接看到國慶煙火，包括南下373次、135次、3247次，以及北上3034次、3272次、326次。

台鐵指出，以前國慶煙火都比較在距離海邊較近的地方施放，今年則是離鐵道最近的一次。每班列車上的民眾，大概可以看到10多秒的煙火，南下列車要往右看，北上列車則往左看。

而台鐵局為配合108年國慶煙火活動，將於10月10日晚間9點至12點散場時段，加開自強號及區間快車合計4列次，另3296次區間車延長行駛至台南站，328次、332次自強號增停九曲堂站，歡迎民眾多加利用。

民眾搭車前往九曲堂站及屏東站參加108年國慶煙火活動，台鐵局提供悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等電子票證使用服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省排隊購票時間。

(中時 )