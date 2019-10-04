由台灣、日本跨界合作的布袋戲劇集作品《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，2018年開播第二季，即將上映的劇場版《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》，以活躍於電視動畫第二季的浪巫謠為主角，講述他的過去、以及他在西幽發生的故事。

西川貴教除了是歌手也是聲優、演員以及主持人。（星泰提供）

日本歌手西川貴教自《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》以來皆擔任主題曲演唱，甚至在第二季開始，為新登場角色浪巫謠配音，這次劇場版也找來人氣聲優東山奈央飾演吟遊詩人睦天命、釘宮理惠飾演西幽皇女嘲風，角色方面另有於第二季登場的聆牙、嘯狂狷皆回歸。

幼年時期的浪巫謠。（星泰提供）

霹靂國際多媒體也將參加由艾肯娛樂主辦的wecanLive遊戲動漫嘉年華，10月11日至10月13日為期3天，在台北世界貿易中心展覽三館，主打《Thunderbolt Fantasy 西幽玹歌》上映宣傳，響應熱烈的見面會活動也將於日後釋出相關資訊。電影25日台灣、日本兩地同步上映。

(中時 )