日月光投控集團與內政部警政署今天（10月4日）上午舉行記者會，宣布10月6日將於台北文創大樓文化廣場舉辦「愛在每一個角落 慈善園遊會」，現場有22個知名社福團體熱烈響應，設攤義賣商品，並邀請王彩樺、黃妃等8位知名歌手現場開唱，孔鏘超級樂團擔任伴奏，邀社會大眾參與，共同散播愛心。

這項慈善園遊會由日月光投控集團的「財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）發起，獲內政部警政署、警察廣播電台、日月光文教基金會及日月光投控響應，共同主辦。

記者會上，警政署副署長蔡蒼柏、警政署公關室副主任廖高江、警察廣播電台總台長宣介慈、日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會、日月光文教基金會執行長汪渡村等人出席。

蔡蒼柏致詞時，特別感謝媽媽基金會及日月光文教基金會，也呼籲媒體廣為宣導，讓更多人參與這項活動，除可讓更多人受到照顧與服務，並且讓民眾感愛到警察的溫暖，了解並支持警察是穩定社會的力量。

主辦單位表示，園遊會舉行時間為10月6日上午10點30分至下午4點，在台北市松山文創園區內的文創大樓一樓文化廣場上，由22家社福團體設置義賣攤位，義賣商品及多家庇護工場自製的手工商品外，還有手工餅乾、刈包、水煮玉米、大溪豆干、甜甜圈、茶葉蛋、炒泡麵、涼飲品、果乾等美食，以及拼布手作物、手工皂、茶葉、桌遊等生活用品，並提供視障按摩體驗服務；罕病基金會及台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊，也提供大合唱及烏克麗麗等表演活動。

當天下午，主舞台區由警廣洪國浚（阿國）、劉琇如、黃士玶等3位資深節目主持人擔任活動主持人，邀請孔鏘老師帶領孔鏘超級樂團，以及王彩樺、黃妃、李子森、張羽靚、涵涵、許芷芸、陳隨意及謝宜君夫妻檔等歌手，為大家演唱老少皆宜的動聽曲目，其中不少是大家耳熟能詳、紅極一時的歌曲。

交通大隊出動數輛警用重型機車到場，進行交通安全宣導，供民眾騎乘拍攝帥氣美照、打卡；刑事局設攤進行各項警政宣導；婦幼警察隊將婦幼安全融入多首帶動唱歌曲中，並穿插有獎徵答，讓民眾在唱跳中快樂學習自我保護常識與技巧，同時還有獎品可拿。

(旺報 )