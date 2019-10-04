騎電動車未戴安全帽開罰，楊梅警關懷移工勤宣導。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

自今年10月1日起，騎乘電動自行車也要戴安全帽，若不遵守將比照機車一樣被開紅單，桃園市楊梅警分局長林信雄有鑑於轄區外籍移工甚多，指示員警到移工多的公司周圍宣導上下班交通安全及新法上路宣導。

道路交通管理處罰條例有修正增加部分罰責，其中一條將被視為慢車的電動自行車，修正為電動自行車修法新制，便可依據新修正罰則開罰，機車騎士未戴安全帽可處500元，電動自行車騎士300元罰鍰。

電動自行車主若擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，可處1800元以上、5400元以下罰鍰，並責令改正，且行駛於道路時，最高時速以25公里為限，違者處900元到1800元罰鍰，為使轄內公司行號員工都能知悉此修正新制，員警們特別利用上下班時候前往關懷宣導新法上路須注意事項。

楊梅警分局長林信雄表示，電動自行車修法新制，民眾騎乘電動自行車必須戴安全帽，且不得任意改裝電動自行車，該規定將是警察日後交通取締的重點工作之一，同時呼籲勿存僥倖，以免受罰傷了荷包。

(中時 )