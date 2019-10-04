疾管署今天公布新北市及台北市分別新增1例本土屈公病與本土登革熱病例，分別是新北市中和區廟美里60多歲男性及文山區樟新里60多歲女性，其中登革熱為北市文山區首例。疾管署官員表示，依據氣象預報資料顯示，未來幾天受東北風影響，北部地區可能出現局部短暫陣雨，提醒民眾雨後應加強環境巡視及整頓，澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

疾管署副署長羅一鈞表示，台北市本土登革熱病例則為文山區樟新里60多歲女性，9月29日出現發燒、腹瀉、食慾不佳情形，10月1日就醫時因NS1快篩陽性由醫院通報，於今日確診感染登革病毒第一型；個案目前住院中，接觸者無疑似症狀，其平時活動地為樟新里住家及樟文里，雖發病前可能被感染期間曾至高雄市大樹區、雲林縣草嶺、嘉義縣奮起湖及阿里山等地旅遊，但上述地區近期並無登革熱確診個案，因此本案的感染源待釐清，將進行病毒定序比對可能感染來源。

新北市本土屈公病病例則為中和區廟美里60多歲男性，9月27日出現發燒、骨頭痠痛症狀後，分別於當日及10月1日就醫，經通報檢驗於今日確診；羅一鈞指出，個案未住院，目前在家休養，接觸者無疑似症狀，其平時活動地以住家為主，惟其在新北市擴大防疫管制區前，常至鄰近國強嶺與圓通寺間的步道爬山，研判其於管制前在該步道周邊感染的可能性較高，為中和區國強嶺至圓通寺周邊群聚相關個案。衛生單位已完成個案住家噴藥及孳生源調查，預計明日針對其住家周邊進行噴藥與孳生源清除，並持續社區監測至10月23日。

根據疾管署統計，今年截至目前國內本土屈公病病例共20例，分別為新北市19例及台北市1例；另境外移入病例共74例，感染國家以緬甸52例為多、其次為泰國12例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。本土登革熱病例累計91例，為高雄市57例、台南市29例、新北市2例、台北市2例、桃園市1例；另有405例境外移入病例，近一個月新增病例感染國家以越南、菲律賓及柬埔寨為多。

疾管署再次呼籲，目前仍為病媒蚊活躍期，民眾除了應做好防蚊措施，也應持續落實巡、倒、清、刷，避免讓積水成為孑孓生長的溫床；如有發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史，以利及早通報、診斷及防治。

(中時 )