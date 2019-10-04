正值陸建政七十周年之際，香港反送中示威再掀動蕩，在1日抗議中警民對立升級，造成多人受傷。對於示威暴力上升，香港特首林鄭月娥4日召開緊急行政會議，並引用《緊急情況規例條例》訂立《禁蒙面法》，其中最高可處一年有期徒刑及2.5萬港幣罰款，5日零時生效，16日交付立法會審議。不過她也強調，通過該法並非代表香港進入緊急狀態。

香港特首林鄭月娥4日召開緊急行政會議，表示港府已訂立《禁蒙面法》，其中最高可處一年有期徒刑及2.5萬港幣罰款，5日零時生效。

據《南華早報》報導，林鄭月娥率全體司局長召開記者會，其中她首先指出，過去近4個月，因修訂逃犯條例引起的示威衝突不斷，不同地區發生超過400場大大小小的示威遊行集會，往往演變成暴力行為，導致超過1100人受傷，當中有超過300名執法人員。

林鄭指出，社會大眾見到9月29及10月1日暴力升級，且抗議群眾縱火扔擲汽油彈，從馬路或車站外變成鐵站內，造成極大危險，以及暴徒破壞公共大樓與特定目標商店，攻擊警務人員使其在別無選擇下拔槍。對此，港府為了防止在特定場合使用蒙面防止警方辨別及確認罪刑，並賦予警察有權要求在公開場所中的人脫去蒙面。

保安局局長李家超也表示，訂立《禁蒙面法》是為了阻止蒙面下的暴力行為、協助執法部門搜集證據，使犯法的人面對法律制裁，以及禁止在未經批準的集結中蒙面等，且蒙面包括以顏料塗面，以阻辨識身份。

根據《禁蒙面法》，任何人不得在身處以下活動，包括非法集結、未經批准集結、公眾集會及遊行，使用相當可能阻止識辨身分的蒙面物品，一經定罪，可判罰款港幣2.5萬（約新台幣98萬）及監禁1年。

正值特首林鄭月娥召開記者會之際，港教育局至信各級學校，表示學校不是表達政治訴求的地方，而學生、教職及在學校的工作人員，原則上在校內或校外均不應戴上口罩或以任何其他方式遮蓋臉孔，除有宗教或健康原因之。

不過據BBC中文網報導，香港大學法律教授陳文敏表示，如果示威者已經凖備好違反《公安條例》，沒有理由期望示威者會遵守『禁蒙面法』這個更具爭議的規定。

(中時電子報)