台北市議員李明賢。(圖/翻攝自李明賢臉書粉絲專頁)

總統蔡英文屢避諱「中華民國」4字，多以「這個國家」、「中華民國台灣」替代。雙十國慶將至，總統府前牌樓驚見「媽咪 生日快樂」字樣，引外界聯想釀軒然大波。國慶籌委會大會首先駁斥假訊息，遭台北市議員李柏毅打臉，後證實因廠商測試之故，確曾出現短暫失誤。北市議員李明賢怒揭4大內幕，恐為事件主因。

民眾目擊，總統府前矗立國慶牌樓，上方寫著「媽咪 生日快樂」、「事事順心」、「身體健康」字樣。照片一出，網路瘋傳，引發熱議。有人去現場查證，發現目前牌樓上並無此字樣，批照片根本是經後製的「假圖」。李柏毅卻貼出親拍照，為「媽咪門」作證，強調網路瘋傳照絕對是真的！更批下掉字樣是執政黨「作賊心虛」。

李明賢在臉書發文，首先力挺李柏毅，表示該照片為李柏毅自己開車經過總統府所拍，他也借看過手機，確實千真萬確。話鋒一轉，李明賢怒揭「媽咪門」事件不單純，4大內幕恐是主因。

李明賢指出：「第一，包括內政部、國慶籌委會、民進黨立委上午一連串指控這是『假照片』，通通是鬼扯淡、自我打臉，要不要公開道歉？第二，明明是廠商測試被拍到，居然睜眼說瞎話，民進黨政府自己才是最大的假新聞中心，真是丟臉；更何況，即使測試，也要應該放正式國慶文字吧？還是廠商故意在惡搞？亦或是執政黨根本不重視國慶，也導致廠商隨便應付？」

不僅如此，李明賢更痛批：「第三，阿扁建議停辦國慶，民進黨怎麼不回應？到底民進黨捍衛的是台灣國還是中華民國？外界疑問很多。第四，最嚴重的是，今天一早媒體刊出報導後，『有關單位』還打電話到報社以『假新聞』名義要求撤新聞，這是很嚴重的恐嚇媒體，更應該受譴責；這是標準的箝制新聞言論自由，違反民主的惡劣行為。」

(中時電子報)