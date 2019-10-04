再創咖啡史標售新紀錄！深耕頂級精品咖啡豆市場的連鎖咖啡品牌「歐客佬咖啡農場」，不惜砸重金搶購莊園級與競標級的精品咖啡！繼去年以每磅803美元標下素有咖啡界的奧斯卡B.O.P「Best Of Panama最佳巴拿馬」中的巴拿馬艾利達莊園（Panama Elida Estate）藝伎（Geisha）咖啡，今年再度以每磅1,029美元的天價，奪標史上最高價的藝伎咖啡。

歐客佬執行長王信鈞表示，這次台灣聯手日本、美國、澳洲等國家咖啡商，以每磅折合台幣約3.1萬元天價，搶標史上最高價的藝伎咖啡，換算一杯咖啡台灣零售價4,300元、美國要價140美元。他強調，由於這批咖啡豆總數量僅100磅，歐客佬分配到20磅，將抱持分享的心情，推出咖啡豆單筆消費滿1萬元、就送20克1包的天價藝伎咖啡，只送不賣。

不僅如此，歐客佬還標下2017創下全球最貴咖啡紀錄的巴拿馬翡翠莊園（Panama Hacienda La Esmeralda）藝伎咖啡、2015創下全球最貴咖啡紀錄的瓜地馬拉茵赫特莊園小摩卡（Mokka）咖啡等咖啡界的夢幻逸品。歐客佬目前手握每磅超過新台幣1萬元以上的夢幻精品咖啡豆超過10支以上，堪稱全台擁有最多競標精品咖啡豆的業者。

強調台灣唯一、產銷合一的歐客佬，於世界各地輔導咖啡小農，並且以更高價格收購品質優良的咖啡豆，提升當地教育、醫療、生活品質，深耕產區永續經營，與「全世界小農、莊園主站在一起」。

王信鈞表示，歐客佬看好全球咖啡豆市場的發展潛力，目前手握巴拿馬、哥斯大黎加的莊園咖啡，每年契作產量達400公噸，未來將積極佈局海外市場，除了中國大陸之外，今年咖啡豆已成功打進新加坡與韓國，2020年將聚焦在歐洲如德國、英國、挪威等，以及美國、越南市場的開發布局。

值得一提的是，歐客佬歡慶10周年，即日起至10/20祭出全館咖啡豆「買1送1」回饋消費者，加上消費滿300元即可現場摸彩、滿3,000元可獲得參加抽獎活動1次，祭出10萬元、iPhone 11等大獎；咖啡豆單筆結帳金額滿1萬元，再加碼送2019史上最高價藝伎咖啡20克1包！

(工商 )