丁海寅明日將與劉以豪同台頒獎。（范揚光攝）

第54屆電視金鐘獎頒獎典禮明日登場，應邀擔任頒獎人的韓國人氣男星丁海寅下午搭機抵台，他下機時一身低調全黑裝扮，受到粉絲熱烈歡迎。

日前丁海寅才宣布12日來台與粉絲見面，卻因為參加金鐘獎而意外提前來台； 他開心地說，參加頒獎典禮會是很棒的回憶，他會努力成為好演員來跟大家見面的。

此次頒獎典禮中，主辦單位特地安排丁海寅與近來爆紅的劉以豪搭檔，台韓兩大男神合體頒獎，將是本屆金鐘獎的一大亮點，也讓粉絲期待不已。

(中時 )