丁海寅來了 明帥氣出席金鐘獎 16:442019/10/04 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 丁海寅下午搭機抵台，明日出席金鐘獎擔任頒獎人。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丁海寅明日將與劉以豪同台頒獎。（范揚光攝） 第54屆電視金鐘獎頒獎典禮明日登場，應邀擔任頒獎人的韓國人氣男星丁海寅下午搭機抵台，他下機時一身低調全黑裝扮，受到粉絲熱烈歡迎。 日前丁海寅才宣布12日來台與粉絲見面，卻因為參加金鐘獎而意外提前來台； 他開心地說，參加頒獎典禮會是很棒的回憶，他會努力成為好演員來跟大家見面的。 此次頒獎典禮中，主辦單位特地安排丁海寅與近來爆紅的劉以豪搭檔，台韓兩大男神合體頒獎，將是本屆金鐘獎的一大亮點，也讓粉絲期待不已。 (中時 ) #頒獎 #金鐘獎 #頒獎典禮 #丁海寅 也許您會感興趣 推薦閱讀 看衰台灣電視圈發展 吳宗憲8個字回應 13:112019/09/30 娛樂 不走金鐘紅毯 吳宗憲感觸超深吐真心話 17:212019/09/30 娛樂 黃鐙輝驚嘆60年代前輩「很敢」 江沂宸大讚台語劇：超前衛！ 19:532019/09/30 娛樂 新住民媽媽說故事 金鐘獎肯定 04:102019/10/01 地方新聞 金馬獎56年來首度主持人「從缺」！紅毯組合老將＋新人 22:232019/10/01 娛樂 林書煒戒炸物1個月 04:102019/10/02 娛樂新聞 M31円星科技 五度獲台積電頒獎 04:102019/10/03 產業特刊 洗錢防制評鑑「一般追蹤」表揚頒獎 18:542019/10/03 社會 娛樂熱門新聞 為何艾成「絕對原諒」王瞳？資深教友爆內幕 - 娛樂 黃宥嘉痛轟王瞳阿姨：不肯讓偷腥事件落幕的是妳！ - 娛樂 獨／王瞳淚認與馬俊麟不倫戀 「苦主」艾成說話了 - 娛樂 大老婆贏了！民視證實王瞳、馬俊麟暫停工 - 娛樂 獨／王瞳半夜帶媽現身馬俊麟家 與馬妻爆口角衝突 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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