日本法務省2019年4月新設「特定技能」的外國人居留資格，希望能替人手嚴重不足的餐飲、照護業等14個領域的業者納入外勞。至10月已實施近半年，日本政府原本估算，5年內將納入35萬5千名外勞，實際上取得新居留資格的人只有來自越南、印尼等國的約400人。

日本過去實施「技能實習生」制度來補足勞動人口，但實習生3年就必須回國，修改制度後，只要取得「特定技能」資格不用再追加考試即可留在日本5年。

《日本經濟新聞》報導，日本政府原本估算第1年會引進4萬名外勞，結果事與願違，而企業方面的對應遲緩是原因之一。日本政府規定企業支付給特定技能外國人的待遇必須與日本人相等或日本人以上，實際上從事單純勞力工作的技能實習生之薪酬仍比同職場的日本人低。日本業者尤其是地方的中小企業對於外勞的薪酬與日本人同等仍有所抗拒。

此外，唯一在國外有考試的菲律賓雖然合格人數超過300人，但人才卻送不出來。由於過去實習生制度衍生出掮客從中剝削等問題，為了不讓類似問題再度發生，菲律賓這次將制定嚴格規定，故還要花一些時間，快的話，今年內會送第1批勞工來日本，可能到明年春天才能開始工作。

在亞洲，南韓和新加坡等國家也競相爭奪人才，比較起來日本的薪資水準魅力越來越小。日本貿易振興機構指出，餐廳工作人員的月收，東京2019年為1159美元，新加坡2018年為1032美元，差距已縮小。

(中時電子報)