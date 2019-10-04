張姓男子14天內，被查獲3次酒駕，案經檢察官偵結起訴，建議法官是否依大法官775號解釋加重刑度，案經台北地方法院審結，法官「一罪一罰」，判張3個酒駕公共危險罪各6月徒刑，合併執行1年2月，可易科罰金42萬元。可上訴。

家住新北市的60歲張姓男子，有多次酒駕紀錄，2015年因酒駕被判刑4月，可易科罰金確定，2018年又被法院判刑5月，可易科罰金確定。

今年6月22日上午10時許，張在新店區青峰路的親戚住處飲酒，下午1時許酒駕上路被查獲，酒測值每公升0.31毫克，將張移送法辦。沒想到，前案未結，今年7月1日下午4時許，張又在住處飲酒後，當晚11時許再次酒駕上路，又被警方查獲。

檢方起訴，張二犯酒駕案仍不知警惕，今年7月5日上午11時許，在住處喝酒後，下午4時許開車行經新店區北宜路二段、中生路口，第三次被警察查獲酒駕移送法辦。

檢察官認為，張一犯再犯，偵結時建議法官依大法官釋字775號有關「累犯」解釋意旨，就本案裁量是否加重張的公共危險罪最低本刑。

北院法官審理後，認為審酌張犯後坦承犯行，審酌檢方起訴他3次酒駕和所造成社會的危害情狀後，分別量處有期徒刑6月，合併執行1年2月，可易科罰金。

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(中時 )