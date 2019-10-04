民雄樂齡隊的長輩今日也演出。（張毓翎攝）

根據衛生福利部統計嘉義縣去年自殺人數109人，較前年128人有下降趨勢，為讓防治概念深入民心，嘉義縣政府衛生局4日在民雄鄉文隆村活動中心舉辦「嘉已人 嘉幸福」心理健康暨自殺防治記者會，由嘉義縣長翁章梁擔任「1925宣傳大使」，希望透過1925（依舊愛我）24小時免付費安心專線，幫助更多有需要的人。

嘉縣府衛生局指出，近年來自殺年齡層以老年族群最高，青少年族群自殺率逐年攀升，若自殺行為人是因感情因素，有專員會協助提供心理諮商管道；若是因憂鬱症、久病不癒等生理因素，則請社區志工到府關心，了解實際情況，此外，此外，轄內各醫院也提供簡易心理健康篩檢服務，讓民眾知道面對壓力如何調適及紓解。

今日立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭及嘉邑行善團理事長蔡萬華也一同到場關心，活動開始前由嘉義大學熱舞社帶來熱力四射開場表演，之後是民雄樂齡隊的長輩接續演出，橫跨3代展現打擊情緒惡魔方式，現場也推動「一問二應三轉介」技巧，希望能早期發現徵兆，挽救更多生命。

翁章梁表示，一輩子的人生，可能有些門檻跳不過去，到一個極端的時候，可能會想結束自己的生命，政府有個1925專線，在與專業諮商師談心的過程中，打消自殺念頭，嘉義縣老年人口比例高的地區，若沒有參加公開活動，整天悶在家的話，心理疾病可能會找上門，縣府常舉辦適合長輩的活動，也希望鄉親多多參與。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )