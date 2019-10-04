「9W」熱帶擾動若生成颱，美專家表示恐為今年最強颱。（摘自Jason Nicholls推特@jnmet）

上周米塔剛走，恐怕又有颱風即將生成，根據美國氣象學家表示，在西太平洋海面、馬里亞納群島附近的「93W」熱帶擾動，有很高機率在未來發展成熱帶氣旋，且若成颱，恐生成今年第19號颱風「哈吉貝」。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森（Jason Nicholls）在推特發文表示，該「93W」熱帶擾動，很有機率生成今年第19號颱風「哈吉貝」。特別的是，根據《自由時報》引用的美國佛州（FSU）氣象研究生柯丸（Levi Cowan）建立的氣象數據資料中，可以發現此區域的路徑圖，中心氣壓低至930百帕，比今年目前生成的颱風都還低。而中心氣壓越低、其風暴威力就更大，因此報導指出，「93W」熱帶擾動若生成19號颱風哈吉貝，恐怕就是今年為止的最強颱風。

在西太平洋海面、馬里亞納群島附近的「93W」熱帶擾動，有很高機率在未來發展成熱帶氣旋。備註：TD（熱帶低氣壓）、SD（熱帶風暴）（摘自ason Nicholls推特@jnmet）

不過不用擔心太多，氣象專家吳德榮在《三立準氣象‧老大洩天機》中已有提及，他透過3日20時的最新歐洲（ECMWF）模式，來模擬10日20時的預測圖顯示，此熱帶擾動大約落在關島、菲律賓、琉球之間的海面上；同時的美國（GFS）模式模擬預測圖顯示，其位置略為偏西、強度則更強。

從模擬圖中可以看出，該熱帶擾動不管生不生成颱風，都距離臺灣尚有一段距離。國慶連假期間初步研判，是不會有影響，然而未來發展不確定性太高，都有待觀察。

(中時電子報)