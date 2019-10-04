彰化縣二林鎮是台灣拳擊運動重要的發源地，近來無論在全國或世界各級距的拳擊賽中，彰化選手都擁有相當輝煌的成績，今年也入選7位的拳擊國手，將代表台灣參加2019亞洲青少年及青年拳擊錦標賽，而彰化縣108學年度縣長盃拳擊錦標賽，本月4日也在二林高中熱鬧開打。
彰化縣108學年度縣長盃拳擊錦標賽，由縣內員林國中、員林高中、彰化藝術高中、成功高中、大同國中、草湖國中、二林高中及二林工商共八所國高中選手參與，分為高中男女組與國中男女組，將展開為期三天的比賽，現場的同學各個磨刀霍霍，將努力為自己與學校爭取最大榮耀。
彰化縣副縣長洪榮章表示，全國有一半以上的教練都來自二林，而彰化縣政府也積極投資教育，向教育部體育署爭取興建二林高中拳擊館，總經費達4千5百萬元，期望孩子們未來擁有更多的發展空間，更期望設立一座具有歷史與訓練兼具的交流平台專管，將二林拳擊運動發揚光大，也感謝過去所有為二林拳擊付出的教練前輩，讓二林的拳擊有機會被世界看見。
也曾是拳擊手的議員陳一惇表示，自己國三開始接觸拳擊，現在的環境與他當時相比已經很好了，希望未來二林的拳擊能夠在縣府與拳擊協會的努力下，讓孩子擁有更完善的空間與舞台，並祝福比賽的同學都能夠拿到好成績。
(中時 )
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