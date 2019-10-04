雙語國家行不行？去年12月，國家發展委員會宣布「2030雙語國家政策發展藍圖」，希望以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家；事隔一年，這項政策執行得如何？一項調查顯示，非英語老師僅有10.5％有能力用英語上課；全台國中小每人每年平均分得的英語教學補助經費僅新台幣946元，相當於吃一次西式自助餐的費用；資源明顯不足之外，且六都、本島與離島又有顯著的城鄉差距，若想要2030實現夢想「有很大進步空間」。

遠見天下基金會、未來教育發展協會、GEAT台灣全球化教育推廣協會、江華教育基金會等團體組成「台灣雙語教育建言團」，4日公布首次「2019國中小英語教學資源大調查」，發現諸多問題。

數字會說話。檢驗全台國中小英語教育資源五大指標，發現全台國中小雙語學校占9％、有國際交流學校占38.4％；師資方面，有證照的英語師資72.9％、外籍英語師資7.6％；教學方面，通過中高級英檢師資者27.9％、非英語老師僅10.5％能用英語上課；每周英文課堂數，國小平均2.5堂、國中平均4堂；經費方面，全台國中小生每人每年分得英語教學補助經費僅946元。

調查顧問團主要委員、實踐大學應用外語系講座教授陳超明表示，各縣市投入英語教學的資源差很多，像國際交流次數、教師擁有中高級全民英檢資格人數等指標，六都都遙遙領先；又如英語師資明顯集中在新北市和桃園市，其他縣市資源較不足，部分偏鄉則是連有教師證的老師都很難找到，只能以代理、代課教師上英語課。比較特別的是非六都的基隆市，每周英語課將近6堂，如能有效教學，學生可能連補習都不用。

曾赴美國讀書、並在美國教過書、做過生意，還曾在台灣大專校院擔任過英語教師的實踐大學校長陳振貴表示，國發會的雙語國家政策行政院既沒有另設委員會，也沒有另設預算，師資、授課及設備等均無法到位，政策很難落實。陳超明則直言，他在大學全英語上課非常累，但學校有額外給津貼，對教師既是尊重也是很實際的回饋；國中小以英語上課則完全沒有額外津貼，只叫老師「要為學生福利著想」，根本就是鬼扯。

(旺報 )