「2019國際海牛文化節」10月６日將在彰化縣普天宮前廣場熱鬧登場，民眾除了可以參加牛車生態體驗，品嘗在地美食，上午9時30分還有牛車踩街大遊行的活動，邀請拉斯維加斯的專業舞者一同踩街，重點通通免費，你還在等什麼10月6日國際海牛文化節相糾逗陣來芳苑。
由彰化縣政府舉辦「2019國際海牛文化節」，當天除了牛車踩街、生態體驗，下午2點還有騎單車探索芳苑海牛文化的活動，由普天宮出發，行經芳漢路芳二段、台17線、新上路、上林路、斗苑路，再返回普天宮，全程約10公里。
6日現場8點半至下午5點還有深受小朋友好評，由彰化縣警察局主辦的「小波麗騎乘體驗活動」也會在現場供小朋友體驗，預計出動10部小哈雷機車，與小波麗背心、刑事背心等，供20公斤以下兒童體驗，歡迎小朋友們相糾來體驗。
芳苑分局長王國峯表示，活動當天會在重點路口實施交通管制，提醒用路人避開相關路段，踩街時請配合警察交通疏導，騎乘單車時也請務必配戴安全帽，切勿並排騎乘，以維護自身安全。
(中時 )
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