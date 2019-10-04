邁入第14年的台南新化楊逵文學紀念館館慶路跑活動將於19日舉辦，楊逵次子楊建夫婦與么女楊碧夫婦，4日特別回新化參加路跑記者會，並展示楊逵在東海花園時期慢跑、伏地挺身、吊單槓等運動與勞動的照片。

楊逵文學紀念館館慶路跑活動是新化區一大盛事，免事先報名，當天上午6點20分在楊逵文學館前廣場集合，7點準時鳴槍起跑，全程約8公里，不但有參賽贈品、點心、表演活動，參加人數曾多達上千人。

主辦單位新化區長吳金喜說，台灣文學家楊逵1906年10月18日出生於新化，楊逵晚年想在東海花園打造文化村的理想，十多年來在故鄉新化已逐步來實現，路跑規畫路線就是新化歷史建築暨文化景點巡禮，包括楊逵館、街役場、公會堂、奉安殿、演藝廳、虎頭埤、日式宿舍群、武德殿及新化老街。

楊建與楊碧4日特別回新化參加記者會，並在文學館為全國技術型高中國語文教師工作坊演講。「我記得他70多歲時還會去跑步」，楊建說，楊逵被關在綠島時養成慢跑的習慣，也要求家人早上和他一同慢跑，楊逵嫂葉陶還曾寫了首打油詩《我的教練真嚴厲》。

今年公所也邀請「陽光真愛青少年關懷協會」及新化健康樂學社響應路跑暨表演活動，發揚楊逵先生「不為冠軍、 不為人上人、老幼相扶持一路跑上去」壓不扁玫瑰花永不放棄的精神。

(中時 )