文化大學球員陳偉濠(左)對主審(右)的質問感到不滿。（翻攝自Youtube @CS Sports／鄧心瑜傳真）

梅花旗由文化大學與台北市大闖進昨(3)日冠軍戰，不過比賽發生選手飆罵「五字經」遭主審警告而引起熱烈討論。文化大學陳偉濠在回本壘得分時，對主審大飆髒話，主審聽聞後還走向休息室問他「你幹誰？」殊不知比賽全程轉播，陳偉濠的言論和態度都被播出去，引發網友輿論後文化大學也發出聲明，將對陳偉濠不當的行為做出懲處。

陳偉濠在冠軍戰6局上半球隊以4比2領先時上場，對手投出近身球，陳偉濠企圖將手肘靠近球以製造觸身球上壘，不過主審明察秋毫判定是壞球，陳偉濠向主審抗議未果，還假裝「手滑」讓棒子掉落在地上以示抗議。不過陳偉濠明顯是故意伸手，連主播都說，「這手伸出去了啦，不給也是剛好而已！」。

而陳偉濠最後仍上壘，並靠隊友的安打跑回本壘得分，不過他在滑回本壘時竟然罵出「五字經」，主審聽到後走向休息室質問，「33號(陳偉濠)呢？剛剛滑回來那個，你幹誰？」陳偉濠否認有說髒話，主審繼續追問，「你說X你娘XX是在幹誰？」陳偉濠雙手一攤反駁，「我正常怒喊可以吧？」

當下主審僅對球員警告，並沒有多作懲處，不過梅花旗冠軍戰有電視全程轉播，這個意外事件的影片被網友剪輯後，在網路上瘋傳，許多網友認為陳偉濠態度不佳，引發議論。

而文化大學美孚巨人成棒隊在臉書上也發文道歉，表示「當下教練團已經告知選手行為不當隨即也馬上跟主審道歉，造成大家觀感不佳非常抱歉，希望大家能繼續支持我們。」對此文化大學也發出聲明，表示針對陳偉濠將受到至少3場禁賽，並個別施以輔導及品德教育。

文化大學聲明：

有關文大棒球隊隊員比賽時辱駡裁判一事，文大表示，本於學生棒球必須首重品德之教育原則，文大處理此事將雙管齊下進行：

一、違反校規部分，將請相關單位了解情況後提案，送交獎懲委員會議處。二、球隊管理部分，為維持紀律，將予該名隊員至少三場禁止出賽之處分，並由相關教師本於教育原則，個別施以輔導及品德教育。

(中時電子報)