東風-17高超音速飛彈

世界主要國家已進入高超音速武器競賽時代，在解放軍1日大閱兵中首度亮相的東風17據說速度高達10馬赫，也就是時速約12,359公里，可迅雷不及掩耳地穿透美國等防空網，幾乎無法攔截。

中國大陸「川陀太空」網從助推-滑翔彈道的角度，解讀了東風17的基本性能。從彈道抛物面上來看，助推-滑翔彈道需要有助推段，因此可以看到，它由兩部分構成，第一個是助推段，第二個則是滑翔飛行器，而前端長得像飛機的載具，就是滑翔分析器。

分析指出，外型像小飛機的載具能在大氣層中進行無動力滑翔。而這小飛機模樣的載具，其實就是解放軍最新、最先進的高超音速飛行器。而解放軍這次公開展示氣動外形，說明了中方在高超音速載具上有著相當的自信。目前能開發相關技術的只有美俄，而美國在高超音速載具上出現了停滯狀態，俄羅斯則已具備較成熟的高超音速飛行器。

至於助推段則比較簡單，就是第一級火箭，高度可達數十公里，然後依靠慣性繼續上升，並衝出大氣層，這段時間載具會進行無動力自由飛行，也是進入軌道了。接著再入大氣層，就要靠氣動升力滑翔，這也是載具有機翼結構的原因。而要在大氣層內滑翔，速度起碼要在10倍音速以上。這時彈道可採兩種模式，第一種是高度逐漸降低的滑翔彈道，第二種則是跳躍彈道，高度有起伏。

分析說，大氣層就像是稠密介質，原理和打水上漂一樣，最好選擇扁平，並有弧度的碎瓦礫，而小瓦片是最理想的，能在水上漂得很遠。東風17的載具有機翼結構，就能在大氣層進行「水上漂」，得以飛至少上千公里。

此外，高超音速飛行器在臨近空間飛行，高度起碼超過20公里，由於大氣層十分稠密，因此摩擦非常劇烈，飛行器周圍的溫度會急劇上升。這時空氣分子還會發生電離，形成厚度不均的等離子體鞘，將飛行器給包裹住。這時問題就來了，無線電波是無法穿透等離子體鞘的，這就是所謂的黑障。對於神舟飛船、太空梭等再入航天器，黑障持續不會超過10分鐘，短的4分鐘就結束了，但是對高超音速飛行器，黑障卻會持續很久。

因此，為了解決這問題，東風17的載具設計得很修長，頭部前緣呈尖形，這樣就能讓天線周圍的等離子體鞘變薄，這樣一來通信就可以建立。

(中時電子報)