台中市殉職警消謝志雄的媽媽淚訴，「鐵皮屋失火不能進去，多待1秒都不行，很危險」；內政部長徐國勇4日提出質疑，火場無人時，就不要派員進入，要有相當的理由；台中市消防局回應，罹難2名消防員進入鐵皮工廠，當時尚未起火狀態，為防止火勢蔓延進入尋找火點，消防救災過程並無不當。

台中市消防局說明，當時工廠左側建物已全面燃燒，謝、張2人持「熱顯像儀」，進入右側建物內尋找起火點，但2側建物間有汽車通道，上方加蓋相連2建物的遮雨棚，左側因火勢濃煙竄出，累積遮雨棚內無法排出，沿建物上層竄入右側建築內，門外消防弟兄見2人入內失聯，隨即啟動RIT快速救援。

消防局第一大隊副大隊長楊世葆表示，消防救災戰術，包括人命搜救、防止延燒、通風排煙與滅火攻擊，當時支援的西屯特搜隊小隊長周正斌，現場以經驗判斷，右側未燃燒鐵皮建築，且四周布水線，指派2名隊員進入尋找起火點，防止建物延燒。

謝、張2人進入右側建築，短短10分鐘內即失聯，外界不免質疑，消防員一旦進入災區有立即回報機制？是否因閃燃遭突來濃煙圍困而產生「空間迷向」？楊世葆指出，當時2人進入1樓並無濃煙，仍見緊急照明燈光，10分鐘後2人無線電沒回應，現場遺留空氣瓶尚殘留空氣。

因2人遺體最後被發現，遭塌陷大量鐵皮給壓住，有人猜測，是否被瞬間的火勢給困住所以來不及逃生？或是被掉下來的鐵皮給壓住，無法逃生等提出質疑，但2人為何命喪火場真正原因，仍待台中市消防局進一步鑑識以釐清。

閃燃？ 2勇消10分鐘即失聯 續追奪命原因

(中時 )