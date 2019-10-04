金門何姓民眾上個月突發心臟病，金城消防分隊緊急電擊2次，在鬼門關前搶救回來，後送台灣進一步治療後，日前康復出院返鄉靜養。他在今（4）日專程赴該分隊致謝，回首生死交關的驚險過程，雙方都有無盡的感激和祝福。

這也是金門繼日前董小弟弟OHCA（到院前心肺功能停止）緊急搶救成功，康復後由家人陪同感謝後，又有類似個案患者向該分隊致意，讓鄉親感到十分溫馨！

家住金門城的55歲何姓民眾是在9月9日下午發病，出現心肺功能停止的緊急狀況，金城消防分隊在15時58分據報，火速出動救護車協同隊員龍李來、陳天傑、消防役男黃楨翔、徐聖軒趕赴現場，評估生命跡象已呈OHCA狀態，立即實施心臟按壓，並用AED電擊2次、同時在儀器正壓給氧和建立上聲門呼吸道後，一路鳴笛呼嘯狂奔金門醫院，在快到醫院時終於恢復心跳。

但消防隊員仍於救護車上持續急救，並於16時26分將患者送達醫院，由醫護人員接手急救處置，在心電圖監測儀顯示已恢復心跳，狀況逐漸穩定後，當晚即後送台灣治療，迄9月20日康復，出院返金休養。期間該分隊仍持續與他聯絡，傳達溫馨的關懷。

隊員陳天傑表示：「9月19日妻子臨盆順產女兒，隔日便是柯姓民眾康復出院，是巧合也是莫大的喜悅，感恩上天的安排!」另消防役男黃楨翔也表示：「能在退伍前夕貢獻在消防所學救人一命，為自己留下一個難忘的回憶，感覺格外興奮。」

金門縣消防局長翁宗堯對同仁平日做好紮實專業訓練，遇有緊急救護任務時，在第一線發揮團隊合作，挽救民眾寶貴生命，表示嘉許和肯定。

(中時 )