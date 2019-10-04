國慶連假上映的驚悚電影《弒婚遊戲》，由長相神似瑪格羅比的新生代澳洲女星薩瑪拉威明（Samara Weaving）主演，薩瑪拉曾在《意外》扮演美麗小三，這次獨挑大樑扮演新娘葛蕾絲，歇斯底里的演出挑戰著她的體力極限。她在片中是準備嫁入豪門的女孩葛蕾絲，必須在新婚之夜與婆家來一場「生死躲貓貓」，成功躲藏一晚才能正式成為豪門媳婦。

薩瑪拉威明在片中是準備嫁入豪門的女孩葛蕾絲。（福斯提供）

葛蕾絲一夜之間歷經生死交關，禮服也由優雅的白色蕾絲到最後殘破不堪血染成紅，藉由一套婚紗的17種造型變化推動劇情氣氛，展現出女主角的個性及勇氣。導演麥特貝蒂內利奧爾平說：「這件婚紗代表著整部電影的縮影，我們一直在討論《弒婚遊戲》從盛大華麗又古典的開頭，到後來就變了調。運鏡愈來愈快，音樂愈來愈瘋狂。這件婚紗一開始很美，到後來就…。」

導演也透過婚紗致敬其他經典電影，像是《魔女嘉莉》中嘉莉懷特（西西史派克）在舞會穿的禮服、《忌日快樂》中崔爾吉曼（潔西卡羅瑟）身上的長袖T恤，以及《追殺比爾》中新娘（鄔瑪舒曼）的運動服以及被暴力破壞的婚紗。

《弒婚遊戲》在洛杉磯首映時，安蒂麥道威爾（左）與薩瑪拉威明合影。（福斯提供）

電影有許多精采的格鬥互K戲碼，而且全都來真的。一場薩瑪拉要與演出婆婆的好萊塢資深女星安蒂麥道威爾（Andie MacDowell）搏鬥，在安蒂的鼓勵下，要她別手下留情，沒想到卻發生意外，不小心假戲真做真的用石頭打中安蒂的臉，讓安蒂的頭腫了一個大包，全場劇組嚇壞，好在安蒂大氣說沒事。電影國慶連假10月9日在台上映。

(中時 )