香港特首林鄭月娥今天宣布訂立《禁止蒙面規例》，明起開始實施，違者最高可被判處1年徒刑；遠離政壇期間曾生產面膜的民進黨主席卓榮泰今諷刺，「那戴面膜不知道可不可？」他痛批港府「更是得寸進尺」，讓人民不能、不敢表達意見，是政府的恥辱；他預期，此事將引起港人更大反彈。

民進黨副秘書長林飛帆說，民進黨會針對人道救援港人部分和行政部門繼續溝通，因為頒佈新規定後明天港人仍要蒙面大遊行，擔心後續未來會不會有更暴力、血腥鎮壓。港府不要挑戰國際人權公約的底線，也呼籲北京當局不要讓六四、大逮捕等事件在香港重演，挑戰國際道德底線，台灣會關注，不會坐視。

卓榮泰指出，一個社會、一個統治的政府，讓人民不能、不敢表達意見，這是政府的恥辱，現在港府根本禁止民眾表達意見，更是得寸進尺。

他說，台灣撐香港大遊行那天，民進黨也上街頭，沒有任何蒙面，但香港卻很多人蒙面，因為港人很怕受到不公平待遇，這就是社會的恐怖感，這跟昨天看的電影（返校）很像。

他強調，現在這個社會連自我保護都無法，那更是民主的倒退路，更不應該；在同一個普世價值之下，民進黨還是要強力聲援香港。

(中時 )