彰化縣32歲莊姓男子開車載著親友，從台76線快速道下員林交流道匝道後，疑似未減速，直接追撞前方3部停等紅燈正要起步的車輛，釀成1命危5輕傷重大車禍；首當其衝最先遭撞擊的40歲陳姓駕駛送醫後命危，數天後宣告不治；彰化地院依過失致死罪，判莊男有期徒刑1年2月，考量雙方已和解，緩刑3年。
今年6月2日深夜11點23分，莊男開著休旅車搭載4名家人，從台76線東西向快速道路下匝道，沿柳橋西路往西行，在抵達台1線中山路口時，疑似因恍神，沒注意到前方3輛車綠燈才正要起步，在未減速情況下高速衝撞3輛汽車。
莊男當時直直撞向陳姓被害人駕駛的銀色車輛，導致陳男擦撞護欄後、彈回撞向前方藍色車輛，莊男則又撞到旁邊另1輛小貨車才停下；陳男的銀色小轎車當場嚴重毀損變形，陳男則受困車內、一度失去呼吸心跳。
判決書指，莊男疏於注意，貿然前後追撞前方停等車輛，造成6人輕重傷，其中陳男受有右側8根肋骨骨折、頭部外傷並腦膜下、蜘蛛膜下出血等傷害，送醫後於6月8日因中樞神經衰竭，經醫師二度判定腦死，家屬同意器捐，死亡後遺愛人間。
法官審酌，莊男因一時過失，導致被害人車禍死亡悲劇，造成被害家屬精神、心理遭受嚴重創傷，但肇事後自首，自願接受調查、裁判，犯後已坦承犯行，並與被害人家屬達成調解，並已賠償全部款項，故量處其刑。
(中時 )
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