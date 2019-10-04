英語教學城鄉差距大，實踐大學應用英語系講座教授陳超明建議，資源不足的縣市可從線上教育著手，學校可找國際姊妹校、縣市可找姊妹市推動連線課程，增加學生的國際接觸，而不是簽了姊妹校、姊妹市就算完事；「無法把孩子帶出去，至少可把外籍生帶進來。」陳超明也提到，學校可運用社區資源，不少新住民具備不錯的英語能力，來台前曾當過教師、唸過大學的也不在少數，可引入課堂協助教學，創造國際化的環境。

實踐大學校長陳振貴則建議，持續精進教師教學專業知能，學校則除了正式課程外，還可提供英語相關社團、競賽及活動等，縣市政府教育局處則可善用中小學閒置空間，規劃設置英語學習環境，如「新北市英速魔法學院」(New Taipei City English Wonderland)，共有5個校區，引入外籍師資，就是很好的體驗活動。

至於時數不足是每一科的問題，陳振貴建議由課餘時間加強，例如運用每週1天早自習時間各班播放英語雜誌教學DVD，國小可提供英文繪本、國中可提供英文小說。他也認為過去國中生一開始就從文法學起，會把學生嚇倒，應該是國小練聽說、國中練讀寫。

至於偏鄉英語教學，陳振貴坦言他因為教會關係常上山接觸偏鄉孩子，發現他們不只英語不好，連國語都有問題，應該要補救教學，也要加強師資、學習資源、文化刺激等。

陳超明並表示，全亞洲都有自己的英語電台，韓國有阿里郎電視台、阿拉伯有半島電台；台灣電視台反正沒有人在看，何不轉型為英語電視台，不用老是找CNN來採訪，自己就可以國際行銷。

他也呼籲國中小及高中需制訂英語溝通能力標準，國小英文30秒自我介紹；國中3分鐘自我介紹，加上英文電子郵件書信；高中則可以7分鐘英語簡報。

(旺報 )