高雄市長韓國瑜去年選戰把一家賣滷肉飯的老闆，從深綠吃到深藍。這間「府城虱目魚」也因「韓流」暴紅，如今韓國瑜被瘋狂抹黑，民調深陷低潮。滷肉飯老闆娘也跳出來護韓表示「韓國瑜是她看過最認真的政治人物」。並說，台灣百姓對韓國瑜有寄託，而且這個寄託是很強烈的，這些民調做得出來嗎？他們根本不相信民調。

據《中評社》網友表示，位於高雄武廟市場，去年因韓流風潮爆紅的「府城虱目魚」滷肉飯老闆娘鍾書鳳，對於高雄市長韓國瑜最近瘋狂被黑十分不捨，她說「韓國瑜是她看過最認真的政治人物」，希望中間選民除了聽到新聞所說之外，更要用自己的眼睛去看看、去求證這些消息，不要人云亦云。

韓國瑜當初南下高雄打選戰時，曾說過自己連一碗滷肉飯的資源都沒有，熱情的高雄鄉親，就主動請他到苓雅區一間小吃店「府城虱目魚」吃滷肉飯，選後「韓總套餐」暴紅。許多韓粉赴高雄遊玩時，指定要到這家店點「韓國瑜吃過的滷肉飯」。

如今韓國瑜披藍袍出征2020大選，受到藍綠各路的嚴格檢視與抹黑，讓滷肉飯老闆娘鍾書鳳非常不忍心。鍾書鳳接受《中評社》專訪時說，韓國瑜上任9個多月，高雄整體環境真的有改善。她眼中的韓國瑜依舊認真做事，卻被大家黑成這樣，不只她，其實基層有很多人都很捨不得。

對於網路上很多黑韓訊息，鍾書鳳說都是錯誤的，希望中間選民千萬不要人云亦云，彷彿大家講什麼你就聽什麼！她身為高雄市民就覺得韓國瑜做得很好。

如今韓國瑜民調低，鍾書鳳表示，台灣百姓對韓國瑜有寄託，而且這個寄託是很強烈的，這些民調做得出來嗎？他們根本不相信民調。對於韓國瑜這麼認真在做事，團隊很多市政工作也有新的氣象，但卻要被黑成這樣子？她說「我們現在不說，但不代表我們心裡沒有主張、沒有意見。」

(中時電子報)