警方破獲7處改造槍械兵工廠，查扣大批砂輪機、鑽檯等改造工具。(林郁平攝)

為遏制重大暴力犯罪，淨化選前治安環境，警政署通令各警察機關自9月25日至10月4日止，執行今年第5次全國同步「檢肅非法槍械專案行動」及「掃蕩地下金融專案行動」，將「查緝各式非法槍械」、「掃蕩改造槍械場所」、「降低槍擊刑案發生」為三大主軸，以系統化策略嚴防境外槍枝走私入境，同時針對治安熱點、易發生槍擊案件、治安顧慮場(處)所等，強化臨檢取締、路檢等攻勢勤務作為，聚焦打擊高風險擁槍分子，積極追查槍械供給流向、管道及來源，並斬斷犯罪集團金流。

警方統計，在專案期間共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例66件75人，計掃蕩改造槍械場所7處，緝獲非法槍枝93枝，其中制式槍枝2枝、改（土）造槍枝76枝、空氣槍15枝。

其中，包括刑事局偵查第一大隊偵破易姓男子設置改造槍械場所，查獲改造手槍4枝、改造空氣槍1枝、砂輪機、鑽檯等改造工具一批。另與台南市警局共同偵破翁姓男子等人涉嫌改造槍械，查獲改造手槍2枝、板手等改造工具一批。

警政署表示，槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案已於本月3日經行政院會討論通過，不論標的為制式或非制式槍砲，皆應依特定類型管制槍砲的處罰規定進行追訴，使非制式與制式槍枝刑度一致。另修正第20條之1「模擬槍」定義，將「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，除將操作槍納入管制外，並明確排除經濟部所訂中華民國國家標準「CNS12775」所定義之低動能遊戲用槍，以降低非法改造槍枝出現的可能性，並保障合法之商業經營，進而達成兼顧社會治安及人民權益之目的。

(中時 )